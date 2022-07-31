Темпы строительства арендного жилья снизились в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Причины потери интереса жамбылских строительных компаний-подрядчиков к возведению арендного жилья, а также перспективы развития в регионе строительной отрасли обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками обсуждения в облакимате под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова стали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бакытжан Жунусбеков, руководство строительной сферы региона, представители строительных компаний.

По словам Бакытжана Жунусбекова, в 2022 году в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на реализацию 94 проектов строительства жилья и инфраструктуры в Жамбылскую область направят 31,7 млрд тенге. За счет этого планируется строительство 314,4 тыс. кв. м социального жилья - будет построено 1 078 квартир. Предстоит реализация 26 проектов по оснащению стройплощадок инженерными коммуникациями. В рамках модернизации жилищного фонда на проведение капремонта 50 многоквартирных жилых домов выделено 3,2 млрд тенге.

«В регионе планируется построить 689 тыс. кв. м жилья, в том числе 430 тыс. кв. м индивидуальной застройки», - сообщил спикер, отметив, что проводятся работы по строительству необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

По информации руководителя облуправления строительства Ерлана Орынбаева, в этом году сметная стоимость намеченных объектов строительства составила 187 млрд тенге. Из них 153 должны быть сданы в этом году, 54 являются переходящими на 2023 год.

«112 объектов строятся по программе «Нұрлы жер», 43 – по «Ауыл – ел бесігі», 30 – «Развитие регионов». Строительство трех объектов профинансировано из резерва Правительства. С начала года уже завершено строительство 30 объектов», - сообщил спикер.

Руководитель облуправления строительства попросил Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК поддержать предложение по продолжению финансирования строительства жилья из республиканского бюджета, повысить лимит стоимости строящегося в Жамбылской арендного жилья в пределах 250 - 260 тыс. тенге за 1 кв. метр.

Обсуждая эту проблему, аким области Нуржан Нуржигитов заметил, что из-за низких лимитов стоимости 1 кв. м кредитного жилья по программе «Нұрлы жер» в 160 тыс. тенге стройкомпании не проявляют энтузиазма к возведению жилых домов, не участвуют в конкурсах по госзакупкам.

Значительный рост цен на строительные материалы отметили руководители подрядных компаний. Кроме того, подчеркнули они, Жамбылская область находится в сейсмоопасной зоне, а это требует соблюдения дополнительного усиления строительства и, как следствие, его удорожания.

Подводя итоги, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев заметил, что все предложения будут приняты к сведению. Что касается необходимости повышения стоимости лимита 1 кв. м до 250 - 260 тыс. тенге, то при сдаче квартир необходимо учитывать и возможности жильцов. По данным филиала АО «Отбасы банк» по Жамбылской области, в соответствии с возможностями населения утверждена стоимость лимита на 180 - 200 тыс. тенге.

В Жамбылской области создается специальная рабочая группа, которая в ближайшей перспективе выработает предложения в МИИР по проблемам строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Еженедельно в министерстве будут проводиться онлайн-совещания, в ходе которых представители строительных компаний-подрядчиков смогут участвовать и высказывать свои предложения.



