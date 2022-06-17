Темпы роста доходов замедлились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О замедлении роста доходов казахстанцев сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа повышения доходов населения до 2025 года разработана с учетом анализа всех причин и факторов, которые оказывают непосредственное влияние на доходы населения. Так, проведен анализ рынка труда, а также фактической ситуации по уровню бедности и безработицы, структуры доходов и расходов населения. По результатам анализа выявлено, что, несмотря на положительную динамику, темпы роста реальных доходов населения за последние годы замедлились с 6,4% в 2019 году до 5,1% в 2021 году», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это связано со снижением темпов роста экономики в 2020 году на 2,5% и высоким инфляционным давлением (7,5% - в 2020 г., 8,4% – в 2021г.).

«Наблюдается рост неравенства и увеличение разрыва в 1,5 раза между средним и медианным заработными платами (в странах ОЭСР разрыв составляет 1,13). Выявлена тенденция к неравномерному распределению доходов населения. Так, снижение реальных доходов домашних хозяйств наблюдается в группе населения с наименьшим уровнем дохода и почти не коснулось высокодоходных групп. В структуре доходов населения наблюдается уменьшение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов», - отметил Премьер.

«Доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,6 процентных пункта (с 71,3% - в 2010 году до 60,7% - в 2021 году). В свою очередь, доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пункта (с 15,3% - в 2010 году до 25,3% - в 3 кв. 2021 года)», - заключил глава Кабмина.



