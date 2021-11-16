Темпы цифровизации не должны замедляться – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы не должны замедлять темпы цифровизации – с таким призывом выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация является долгосрочным приоритетом государственной политики. Я недавно провел заседание специальной комиссии. Мы определили новые задачи, которые стоят перед нами. Мы не должны замедлять темпы цифровизации. Эта тенденция должна охватить все отрасли. Приведу несколько примеров», - сказал КасымЖомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

По словам Президента, сейчас нет связи между информационными базами.

«Как следствие, сохраняется тенденция требования документов на бумажном носителе. Члены Национального совета затронули этот вопрос. Так, в базу электронного правительства включены услуги, оказываемые Министерством труда и социальной защиты населения. В нем содержатся сведения о гражданах, получающих адресную социальную помощь или пособие многодетной матери. Тем не менее, местные исполнительные органы и образовательные учреждения требуют от населения бумажную справку с печатью», - отметил Глава государства.

Президент сообщил, что в 2021 году ЦОНами выдано более 2 млн таких документов.

«В современную эпоху цифровизации это не нужно. Простой вопрос усложняют сами государственные органы. Необходимо включить в базу электронного правительства информационные системы акиматов, Министерства образования и науки. Тогда мы упростим работу Центров обслуживания населения. Мы сэкономим время граждан»,- объяснил К. Токаев.

Президент РК заявил о необходимости цифровизации документооборота и делопроизводства.

«Сейчас в стране постепенно внедряется единая система учета трудовых договоров. Данная система позволяет отказаться от трудовых книжек и избежать бумажной волокиты. Тем не менее, большинство работодателей по-прежнему требуют от своих работников предоставить трудовую книжку, личный листок и письменную биографию. Неудивительно, что граждане протестуют против этого. Необходимо избавиться от таких старых подходов», - заключил Глава государства.