Температуру воздуха выше нормы прогнозируют в апреле казахстанские синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Температура воздуха в Казахстане в апреле будет выше нормы, а в мае - около многолетней нормы. Таким прогнозом поделились в пресс-службе РГП «Казгидромет».

В апреле практически на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° , в восточной части республики - около нормы.

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При затоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки.

В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. В ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1° - в северных, центральных и восточных регионах страны, это будет обусловлено затоком холодных воздушных масс с районов Сибири.

Впервые два месяца лета - в июне и июле на большей части республике средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°. В августе температурный фон ожидается в пределах климатической нормы в большинстве областей Казахстана, выше нормы на 1° предполагается только лишь в северных регионах страны.

Первые осенние месяцы ещё порадуют нас теплой погодой. В сентябре средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в западной половине, на крайнем севере, в горных предгорных районах юга, юго-востока и востока республики температура воздуха ожидается около нормы. В октябре же на большей части страны средняя за месяц температура воздуха будет около нормы, выше нормы на 1° прогнозируется на юго-западе и северо-западе РК.

В апреле, июне, сентябре и октябре на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, в мае, июле и августе – около нормы. В июле на крайнем юго-востоке РК, в августе в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана количество осадков ожидается больше климатической нормы.

Отметим, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание осреднённых метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических величин (норма) для рассматриваемого сезона.

Сезонный прогноз на полугодие составляется два раза в год:

• 15 октября на холодное полугодие (ноябрь-март),

• 15 марта на теплое полугодие (апрель-октябрь).

Сезонный прогноз уточняется 4 раза в год: прогнозами на зиму, весну, лето и осень.

Напомним, с 17 по 19 марта северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода. Столбики термометров в ночные часы достигнут 20...28 градусов мороза.