Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Температуру воздуха в новой школе проверила антикоррупционная служба СКО

    30 Ноября 2022, 20:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области заинтересовалась жалобами родителей учащихся IT школы-лицея им. М. Жумабаева на холод в кабинетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, первый заместитель руководителя Айдос Жунисов посетил учебное заведение и на себе ощутил температуру, при которой учатся ребятишки.

    Выяснилось, что тепловой узел функционирует в штатном режиме. Но есть ряд недостатков, которые влияют на снижение температуры. В угловых классах она составляет всего 15 градусов.

    «Дети идут в школу за получением знаний, а не болезней. Подрядным организациям в кратчайшие сроки нужно устранить недостатки и принять все необходимые меры по обеспечению комфортной температуры для проведения занятий. Вопрос антикоррупционная служба будет держать на особом контроле», - сказал А. Жунисов.

    IT школу-лицей им. М. Жумабаева на 900 учащихся в Петропавловске сдали в эксплуатацию в прошлом году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сформирован Общественный совет при Министерстве просвещения
    В СКО осужденные смогут копить на жилье
    Отключены в Экибастузе от теплоснабжения 149 многоэтажек и 114 частных домов
    Досудебное расследование по факту крупных повреждений на теплосетях начато в Экибастузе
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    Новости партнеров