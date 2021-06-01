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    Температурные рекорды 80-летней давности обновлены в Узбекистане

    1 Июня 2021, 15:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В последний день весны в ряде городов Узбекистана зафиксированы абсолютные максимумы температуры воздуха, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр гидрометеорологической службы РУ.

    По данным ведомства, 31 мая в республике перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

    «Максимальная температура воздуха за сутки составила: Нукус – 41.2°, что на 1.7° выше, чем в 2015 году (39.5°); Ургенч – 42.9°, что на 3.5° выше, чем в 1933 году (39.4°); Бухара – 43.0°, что на 2.7° выше, чем в 1967 году (40.3°); Навои – 41,0°, что на 0.5° выше, чем в 1961 году (40.5°)», - сообщает Узгидромет.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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