Температура почвы в СКО достигла 60 градусов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 12-го июля температура воздуха повысилась до 37-40 градусов, почва нагрелась до 52-64 градусов. Такие данные приводит филиал РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 15.00 часов самая высокая по области температура воздуха - 40 градусов - в селе Чкалово. В Петропавловске, Сергеевке, Возвышенке, Тайынше и Тимирязево - 39 градусов, в Благовещенке и Кишкенеколе - 38, в Саумалколе - 37 и в Явленке - 36 градусов.

Самую высокую температуру почвы зарегистрировали метеостанции в Сергеевке и Тимирязево - 64 градуса. В Чкалово и Блоговещенке - 60 градусов. Другие метеостанции фиксируют температуру почвы от 52 до 57 градусов.

Спасатели и синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в регионе.