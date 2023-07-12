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    Температура почвы в СКО достигла 60 градусов

    12 Июля 2023, 17:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 12-го июля температура воздуха повысилась до 37-40 градусов, почва нагрелась до 52-64 градусов. Такие данные приводит филиал РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 15.00 часов самая высокая по области температура воздуха - 40 градусов - в селе Чкалово. В Петропавловске, Сергеевке, Возвышенке, Тайынше и Тимирязево - 39 градусов, в Благовещенке и Кишкенеколе - 38, в Саумалколе - 37 и в Явленке - 36 градусов.

    Самую высокую температуру почвы зарегистрировали метеостанции в Сергеевке и Тимирязево - 64 градуса. В Чкалово и Блоговещенке - 60 градусов. Другие метеостанции фиксируют температуру почвы от 52 до 57 градусов.

    Спасатели и синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в регионе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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