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Температура ниже нуля и мокрый снег ожидаются на большей части Казахстана

8 Октября 2018 11:50 227
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Температура ниже нуля и мокрый снег ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 октября, передает МИА «Казинформ».

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«Медленно, но неуклонно, западные тропосферные потоки будут меняться на северо-западные и северные. Вот и в предстоящие трое суток под влиянием арктических фронтов, смещающихся с северных районов Европейской части России, дожди, временами переходящие в мокрый снег, и температура воздуха ниже 0°С ожидаются в большинстве областей республики», - говорится в сообщении.

На юге и юго-востоке Казахстана уже похолодало, и здесь местами предполагаются дожди, но переход дождя в снег пока ожидается только в горах.

 

 

 

 

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Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Казгидромет, Погода,
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