Темп роста экономики Казахстана составил 5,6% в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В январе текущего года темп роста экономики Казахстана составил 5,6%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе рост в реальном секторе составил 2,3%, а в сфере услуг – 7,6%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство», - сказал он во время заседания Правительства.

По его данным, темп роста инвестиций в основной капитал составил 18,3%. Приток инвестиций вырос в промышленности – на 9,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 12,6%, а также в сельском хозяйстве – на 33,7%, в операциях с недвижимостью – на 33,7%, в транспорте и складировании – на 31,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Улытауской, Жамбылской и Мангистауской областях.

«Следует отметить, что высокие показатели в разрезе отдельных областей обусловлены низким базовым уровнем прошлого года», - отметил Тимур Жаксылыков.

По предварительным итогам 2022 года, внешнеторговый товарооборот вырос на 32,1% и составил 134,4 млрд долларов США. В том числе, показатель по экспорту вырос на 39,9% и составил 84,4 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,6% до 26,5 млрд долларов. Импорт товаров достиг 50 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс равен 34,4 млрд долларов.



