Темп роста экономики Казахстана составил 4,3% в январе-феврале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В январе-феврале текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг – 5%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика. Наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 72,8%, сельском хозяйстве – на 33,1%, операциях с недвижимостью – на 12,1%, а также в промышленности – на 14,1%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 12,2% и обрабатывающей промышленности – на 7,2%», - сказал глава Миннацэкономики во время заседания Правительства РК.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Улытауской, Мангистауской, Павлодарской и Карагандинской областях.

По предварительным итогам в январе 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 15,7% и составил 10,3 млрд долларов США. Показатель по экспорту вырос на 0,4% и составил 6,1 млрд долларов США. Экспорт обработанных товаров вырос на 21,5% до 2,1 млрд долларов США.

«Импорт товаров достиг 4,2 млрд долларов США. В целом, положительный торговый баланс равен 1,9 млрд долларов США», - добавил Алибек Куантыров.

В январе сообщалось, что темп роста экономики Казахстана составил 5,6%.



