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    Темиртай Избастин  освобожден от должности посла РК Болгарии

    9 Декабря 2022, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Избастин Темиртай Рымтаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Болгария. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Темиртай Избастин родился 10 сентября 1957 года в п.Баянаул Павлодарской области.

    Окончил Алматинский государственный медицинский институт (1980 г.), Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности юриспруденция (2008 г.), Международные дипломатические курсы в Дипломатической Академии МИД России (1999 г.), и курсы повышения квалификации Послов и руководителей подразделений МИД Дипломатической Академии РК (2006 г.).

    Имеет ученую степень доктора (PhD) Софийского университета в Болгарии (2015 г.).

    В системе МИД РК с 1994 года, работал в посольствах Казахстана в Венгрии и Китае.

    С 1997 по 2001 годы - консул РК в г. Дюссельдорф-Мейрбуш (ФРГ).

    В 2002 году назначен консулом, а затем советником Посольства РК в Австрии.

    С 2005 по 2009 годы занимал должности начальника управления, заместителя директора, а также исполнял обязанности директора Департамента консульской службы МИД РК.

    В 2009 году был назначен руководителем Дипломатической миссии Казахстана в Болгарии.

    С 1 ноября 2019 года - Посол Казахстана в Болгарии.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет немецким, болгарским и английским языками.
    МИД РК Президент Казахстана
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