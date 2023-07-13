Темиртау готовится к отопительному сезону: идет масштабная замена теплосетей

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау идет масштабная замена теплосетей. Износ труб превышает 70 %. Только за прошлый отопительный сезон произошло около 400 аварий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Как рассказал аким Темиртау Ораз Таурбеков, отопительный сезон прошлого года выявил множество проблемных вопросов как на теплоисточниках, так и на теплосетях. Поэтому основные аварийные участки вошли в программу ремонта этого года. В городе заменят 34 км теплотрассы. Еще 14 км сетей отремонтирует монополист – ТОО «Окжетпес».

«Ремонтные работы проходят по всему городу. Финансирует местный и республиканский бюджеты. Была задержка с поставкой трубы для третьей магистрали. Но больше двух недель отставания нет. Графики скорректированы. Уже на 50 % от запланированных работ по всем теплосетям сделаны. Контролируют прокладку труб технадзор и общественники города. На следующий год в планах уже не капитальный ремонт, а реконструкция сетей. Будут применяться более современные средства теплоизоляции», – говорит Ораз Таурбеков.

В прошлом отопительном сезоне больше всего утечек было на тепломагистрали № 1. В этом году два участка этой магистрали – на пр. Республики и на ул. Абая – ремонтирует один подрядчик – «Компания «НурайСтрой».

«Мы идем с опережением графика. На проспекте Республики проект двухгодичный – всего 2,4 км. Мы уже проложили 1 км труб. В этом году в планах 1,6 км. Закончить собираемся в августе. По Абая тоже все идет по графику, трубы уже в наличии. Еще один наш проект – ремонт сетей на улице Амангельды. Это уже тепломагистраль № 2а. Из запланированных на этот год работ мы выполнили 70 %», – рассказал технический директор ТОО «Компания «НурайСтрой» Ержан Молдыбаев.

Подрядчик использует в работе трубы отечественного производителя – компании из Астаны. Новые трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Это позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации. Гарантия на такую трубу – 30 лет.

«Также трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля. Если вдруг труба намокнет, сразу пойдет сигнал в центральную диспетчерскую. У эксплуатирующей организации будет аппарат дистанционного управления, который даст возможность определить аварийное место моментально и устранить его точечно. Пока такой диспетчерской нет в Темиртау», – объясняет Ержан Молдыбаев.

Но одним ремонтом труб не обойтись, считает аким Темиртау. Нужно обновлять теплоисточники – КарГРЭС-1 и ТЭЦ-2. Генерируемый ими объем тепловой энергии недостаточен для обогрева всех объектов города. Общий дефицит составляет 200 Гкал.

«Мы решаем эту проблему с нескольких сторон. Сейчас идет строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. Правда, пока с отставанием от графика. Проходит газификация частного сектора и отдельных юрлиц. Замена теплосетей снизит теплопотери, которые сегодня доходят до 30 %. В 2024 году мы планируем начать строительство новой тепломагистрали – от КарГРЭС-1 до пересечения «Республики – Тулебаева», – поделился планами Ораз Таурбеков.