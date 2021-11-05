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Темиртас Жусупов стал чемпионом мира по боксу

5 Ноября 2021 23:35
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Темиртас Жусупов стал чемпионом мира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он добился успеха в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай.

Как и ожидалось, конкуренция во встрече была высокой. Это показал первый раунд, который получился достаточно ровным. Оба боксера атаковали, имели успех и забирали отдельные эпизоды. Однако небольшой перевес был в сторону Темиртаса.

Во втором Жусупов уже доминировал. Он полностью забрал трехминутку, вырвавшись вперед. До «золота» оставалось только грамотно поработать в заключительном раунде.

Казахстанский боксер показал класс, отправил оппонента в нокдаун, разобрал его и уверенно забрал бой - «золото»!

Добавим, что также в финал ЧМ вышли Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов и Сакен Бибосынов. Абылайхан Жусупов завершил турнир с бронзовой медалью.


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#Спорт   #Бокс  
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