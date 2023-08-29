Тем, кто сдает в аренду нежилые помещения, грозит наказание - Тамара Дуйсенова

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала озвученное ею предложение ограничить численность населения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остановлюсь на ограничении. В Астане нет ограничений на проживание, въезд и выезд. Ограничение здесь распространяется только на тех, кто сдает в аренду здание, непредназначенное для проживания людей. Например, гараж. Есть те, кто арендуют их. На него (человека - прим. автора) регистрация не будет производиться. Было предложено усилить ответственность на лица, сдавших эти объекты в аренду. В частности, планируется повысить размер штрафа с 15 МРП до 30 МРП (с 51 750 до 103 500 тенге)», - сказала Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане готовят поправки в законодательство, которые позволят регулировать поток миграции в Астану. Такое решение поддержала заместитель Премьер-Министра – министр труда РК Тамара Дуйсенова.

По ее мнению, на данный момент это правильное решение, потому что социальная инфраструктура столицы, в том числе школы, поликлиники, не готова. Увеличивать количество населения можно будет, когда в городе будут возможности для этого.

«На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным. К примеру, в одном доме могут жить по 5-6 семей - это плохая социальная ситуация. Нужно думать о том, смогут ли столичные поликлиники, школы принять такое количество граждан», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания Правительства РК.