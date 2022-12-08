Тело утонувшей в авто женщины обнаружили водолазы ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 10 часов в Самарском районе водолазы ДЧС ВКО обнаружили тело утонувшей женщины, 1950 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщалось, несчастный случай произошел на льду в районе Казнаковской переправы. 6 декабря под лед ушел автомобиль, 4 человека выбрались самостоятельно, женщина 72-х лет не смогла выбраться и погибла.

Всего сотрудниками службы ЧС было произведено 9 водолазных спусков. Работу водолазов усложняли низкие температуры воздуха, плохая видимость в водоеме, специалистам приходилось работать на ощупь. Глубина на месте проведения поисковых работ составляла около 20 метров. Всего было задействовано 23 человека личного состава и 7 единиц техники.



