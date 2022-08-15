Тело утонувшей девочки обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тело утонувшей 13 августа девочки обнаружили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, продолжавшиеся с 13 августа поиски утонувшей одиннадцатилетней девочки завершены.

Родственники, местные жители, не прекращавшие поиски, обнаружили тело ребенка в реке Шароновка в окрестностях села Хиуаз Курмангазинского района. Девочка купалась в реке в необорудованном месте.

«С начала года в водоемах области утонули 18 человек. В том числе с начала купального сезона с 1 июня утонуло 11 человек, в том числе пять детей»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, одиннадцатилетняя девочка утонула в реке Шароновка в Атырауской области.

Водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика.



