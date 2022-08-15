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    • Тело утонувшей девочки обнаружили в Атырауской области

    15 Августа 2022 14:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тело утонувшей 13 августа девочки обнаружили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, продолжавшиеся с 13 августа поиски утонувшей одиннадцатилетней девочки завершены.

    Родственники, местные жители, не прекращавшие поиски, обнаружили тело ребенка в реке Шароновка в окрестностях села Хиуаз Курмангазинского района. Девочка купалась в реке в необорудованном месте.

    «С начала года в водоемах области утонули 18 человек. В том числе с начала купального сезона с 1 июня утонуло 11 человек, в том числе пять детей»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Как ранее сообщалось, одиннадцатилетняя девочка утонула в реке Шароновка в Атырауской области.

    Водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия
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