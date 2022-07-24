Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тело утонувшей девочки нашли в реке Талас в Жамбылской области

    24 Июля 2022, 20:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спасатели, родственники, волонтеры и местные жители сутки искали утонувшую в реке Талас девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла 23 июля в 17:30 недалеко от Тараза, в Жамбылском районе, близ села Жасоркен. Дедушка с внучкой купались в реке Талас и утонули. Односельчане извлекли из воды труп мужчины. Сотрудники ДЧС Жамбылской области начали поиски девочки. Поиски продолжались до наступления темноты и возобновились 24 июля с раннего утра.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, поиски продолжились с 5 утра 24 июля. Задействовано 74 сотрудника ДЧС Жамбылской области и 7 единиц техники. В поисках участвовали родственники погибших, жители близлежащих сел. На призыв в социальных сетях о помощи в поисках откликнулись волонтеры.

    В 18:10 тело погибшей девочки обнаружено, после того как приподняли нерабочий шлюз на реке Талас.

    «Тело было вымыто течением при поднятии шлюза на гидроузле и извлечено из воды совместными силами ДЧС, родственников, волонтеров и местных жителей. Всего в поисках приняли участие около 200 человек», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

    Мужчине был 61 год, девочке – 7 лет. Ее родители находятся на заработках в другой стране.

    По информации ДЧС Жамбылской области, за 2021 год количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза, благодаря проведенным мероприятиям по недопущению гибели людей на водоемах.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Видео Регионы Казахстана МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    В реке Урал обнаружено тело одного из утонувших братьев
    В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего мужчины
    Два подростка утонули в реке Урал в Атырау
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной