Тело утонувшей девочки нашли в реке Талас в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спасатели, родственники, волонтеры и местные жители сутки искали утонувшую в реке Талас девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 23 июля в 17:30 недалеко от Тараза, в Жамбылском районе, близ села Жасоркен. Дедушка с внучкой купались в реке Талас и утонули. Односельчане извлекли из воды труп мужчины. Сотрудники ДЧС Жамбылской области начали поиски девочки. Поиски продолжались до наступления темноты и возобновились 24 июля с раннего утра.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, поиски продолжились с 5 утра 24 июля. Задействовано 74 сотрудника ДЧС Жамбылской области и 7 единиц техники. В поисках участвовали родственники погибших, жители близлежащих сел. На призыв в социальных сетях о помощи в поисках откликнулись волонтеры.

В 18:10 тело погибшей девочки обнаружено, после того как приподняли нерабочий шлюз на реке Талас.

«Тело было вымыто течением при поднятии шлюза на гидроузле и извлечено из воды совместными силами ДЧС, родственников, волонтеров и местных жителей. Всего в поисках приняли участие около 200 человек», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

Мужчине был 61 год, девочке – 7 лет. Ее родители находятся на заработках в другой стране.

По информации ДЧС Жамбылской области, за 2021 год количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза, благодаря проведенным мероприятиям по недопущению гибели людей на водоемах.