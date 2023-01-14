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    Тело утонувшего водителя нашли водолазы в озере Алаколь

    14 Января 2023, 15:01

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели-водолазы Абайской области утром 14 января в 11 часов извлекли тело утонувшего водителя из глубины 28 метров на поверхность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как выяснилось, 13 января 2023 года около 15:10 часов водитель автомобиля марки НИВА, с пассажиром пересекали озеро Алаколь по льду. В результате пролома ледяного покрова произошло затопление автомобиля. Рядом сидящий пассажир смог выбраться из транспортного средства. Водитель не смог выбраться из салона автомобиля и утонул.

    Были привлечены силы и средства МЧС РК ОСО области 4 человека 1 единица техники, МИО 25 человек 6 единиц техники.

    Фото: t.me/qr_tjm
    Происшествия МЧС Абайская область
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