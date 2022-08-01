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    • Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы

    1 Августа 2022 15:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - К поискам утонувшего в Атырауской области акима Махамбетского района приступили водолазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области, в селе Ортакшыл продолжаются поисково-спасательные работы на реке Урал, где при неизвестных обстоятельствах утонул аким Махамбетского района. К поиску приступили водолазы департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    В поисковых работах задействованы девять сотрудников, два плавсредства и две единицы техники ДЧС, 10 человек и две единицы техники районного отдела полиции, 10 работников и одна единица техники МИО, 15 родственников.

    Со вчерашнего дня поиски продолжаются без перерыва.

    Как ранее сообщалось, а ким района утонул в реке Урал в Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия
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