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    Тело утонувшего студента нашли в Туркестанской области

    11 Октября 2022, 14:45

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Поиски второго молодого человека продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    «10 октября в 13:15 в 1,5 км от реки Аксу ниже северной стороны села Ханарык спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли тело одного из двух утонувших студентов. Поиски второго молодого человека продолжаются. Задействованы 5 спасателей отряда, одно плавсредство, 7 спасателей ДЧС Туркестанской области», - сообщили в ведомстве.

    26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что 2 студента, 2001 года рождения, в 16:49 упали в воду и утонули при невыясненных обстоятельствах в реке Аксу, в 5 км от села Ханарык Толебийского района. Группа из 21 студента приехала из Шымкента. Все они граждане Индии, обучающиеся в Южно-Казахстанской медицинской академии.


    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Видео Регионы МЧС ДЧС Туркестан
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