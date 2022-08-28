Тело утонувшего экибастузца нашли спустя неделю

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В поисках участвовали водолазы, сотрудники департамента по ЧС, родственники и волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Очередная трагедия на воде произошла на озере Ащиколь 21 августа.

«Сегодня наши отважные девчата, совместно с МЧС нашли тело Ерболата. От лица всей нашей команды выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», - сообщили в своем Instagram волонтеры поискового отряда VITA.

Напомним, два рыбака занимались подводной рыбалкой на озере Ащиколь, расположенном недалеко от Экибастуза.

После очередного захода с грузом в воду один из них, мужчина 1959 года рождения, не выплыл.



