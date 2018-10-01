Тело совершившего суицид в Турции казахстанца доставили в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК рассказали новые подробности относительно личности совершившего суицид в аэропорту Стамбула казахстанца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Супруга прибыла в Стамбул, наши консулы оказали полное содействие. Прошло опознание тела, и на следующий день тело было отправлено в Астану. На сегодняшний день следствие идет, будем ожидать информации от турецкой полиции. Супруга попросила не разглашать информацию, касающуюся его личной жизни», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Напомним, казахстанец покончил с собой в аэропорту Стамбула. Мужчина погиб, спрыгнув со второго этажа. Как отметили в министерстве ранее, погибший прибыл на территорию Турецкой Республики 26 сентября, находился в аэропорту сутки.