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15:38 150
Тело совершившего суицид в Турции казахстанца доставили в Астану
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК рассказали новые подробности относительно личности совершившего суицид в аэропорту Стамбула казахстанца, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Супруга прибыла в Стамбул, наши консулы оказали полное содействие. Прошло опознание тела, и на следующий день тело было отправлено в Астану. На сегодняшний день следствие идет, будем ожидать информации от турецкой полиции. Супруга попросила не разглашать информацию, касающуюся его личной жизни», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.
Напомним, казахстанец покончил с собой в аэропорту Стамбула. Мужчина погиб, спрыгнув со второго этажа. Как отметили в министерстве ранее, погибший прибыл на территорию Турецкой Республики 26 сентября, находился в аэропорту сутки.
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