Тело разыскиваемой в Костанае 5-летней девочки нашли

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили о том, что тело девочки найдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девочку нашли, утонула»,- сообщили в ведомстве.

Полный комментарий обещают дать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа пятилетнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

Тысячи людей ищут девочку на близлежащих улицах к поселку Джамбул.

В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус.

Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки. Накануне вечером к поискам пропавшей также подключили мотодельтаплан.



