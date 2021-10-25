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      Западно-Казахстанская область

    Тело пропавшей в Уральске женщины найдено в лесу

    25 Октября 2021, 12:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тело пропавшей в Уральске женщины найдено в лесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области, 58-летняя Дина Станько вышла из дома в 17:00 часов 24 августа текущего года, и не вернулась. Для розыска был привлечен личный состав городского Управления полиции. Были проверены записи камер видеонаблюдения, проведен опрос жителей. Из рассказов свидетелей стало известно, что женщина ушла в сторону поселка Желаево. Эта местность была осмотрена. Работник магазина, житель поселка 1967 года рождения, во время сбора грибов в лесу в районе Желаево, обнаружил череп и другие останки женщины. Как сообщили в Департаменте полиции, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причину смерти можно будет установить по заключению экспертизы. Родственники умершей опознали ее одежду на месте обнаружения останков. Также совместно с младшей сестрой женщины и лечившими ее стоматологами были изучены зубы покойной. Оказалось, что зубы пропавшей женщины соответствуют зубам на найденных останках.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область
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