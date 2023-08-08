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    Тело пропавшей в Шымкенте студентки нашли в подвале дома: под подозрением ее зять

    8 Августа 2023, 14:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшая девушка оказалась жертвой убийства. Тело студентки обнаружили родственники в подвале дома. В убийстве подозревается муж сестры убитой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Напомним, что 5 августа в полицию поступило заявление о без вести пропавшей девушке. Брат указал, что студентка, 2004 г.р.,вышла из дома в неизвестном направлении 4 августа и не вернулась.

    Уроженка Туркестанской области в связи с учебой временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте.

    На установление местонахождения пропавшей были брошены все силы и средства департамента полиции. Ориентировки с ее фотографией опубликованы в СМИ и соцсетях. Но поиски оказались тщетными.

    8 августа примерно в 1:30 ночи в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома.

    Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа установила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти.

    В убийстве девушки подозревается ее родной зять.

    По факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС.

    Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Шымкент полиция
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