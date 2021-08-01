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    Тело пропавшей туристки из Казахстана нашли на Иссык-Куле

    1 Августа 2021, 21:11

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На джайлоо Ала-Кол в реке Каракол сегодня, 1 августа, найдено тело туристки из Казахстана, пропавшей 15 июля. Об этом агентству сообщили в пресс-службе МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

    По данным пресс-службы, на место прибыли 6 спасателей и милиционеры, которые вытащили тело и установили личность девушки, ею оказались ранее пропавшая гражданка Казахстана К.В. 1992 года рождения.

    Напомним , 15 июля пятеро туристов из России и Казахстана, все являются членами одной семьи, родители граждане России, их дочь гражданка Казахстана, отдыхали на пастбище Ала-Куль в Ак-Сууйском районе. В тот же день 29-летняя гражданка К.В. пропала без вести, последний раз она была у реки Каракол.

    По словам отца пропавшей девушки, его семья (5 человек) перешла мост на пастбище Каракол-Алаколь и пошли за дровами, дочь К.В. 1992 года рождения осталась на другой стороне моста, после чего пропала без вести.

    Так поиски были прекращены с согласия родных девушки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Происшествия Соотечественники Кыргызстан
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