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    Тело пропавшей школьницы обнаружили в Жетысуской области

    6 Июня 2023, 21:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшей без вести 15-летней школьницы обнаружили в русле реки в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    6 июня в Панфиловском районе обнаружили тело девочки-подростка, числившейся последние два дня пропавшей без вести.

    Тело несовершеннолетней обнаружили в 2-3 км от села Аулиеагаш в русле реки Буракожыр без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка.

    На поиск школьницы был поднят личный состав Панфиловской районной полиции. К розыскным мероприятиям также подключили сотрудников из областного департамента, военнослужащих, местных жителей, работников акимата, школьных преподавателей и волонтеров (более 200 человек).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Жетысуская область
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