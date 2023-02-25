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    Тело пропавшей по дороге на работу актюбинки обнаружили в чужом авто

    25 Февраля 2023, 16:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

    Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

    Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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