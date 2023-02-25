Тело пропавшей по дороге на работу актюбинки обнаружили в чужом авто

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 47-летняя женщина ушла на работу и не вернулась в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-следственных мероприятий 25 февраля задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.



