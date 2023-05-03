Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау

    3 Мая 2023, 16:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау обнаружили тело пропавшей 6 апреля девушки, которую почти месяц искали водолазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, тело 16-летней девушки, которая ушла из дома 6 апреля, было найдено в реке Урал 1 мая. Девочку искали водолазы, потом из-за подъема воды и сильного течения работы были приостановлены, но поиски на поверхности воды продолжались.

    1 мая о найденном теле на поверхности реки в окрестностях пригородного села Жумыскер ниже по течению реки сообщили местные жители. Позже его опознали родственники подростка. Родные, близкие и все, кто участвовал в поисках девочки, простились с ней навсегда.

    Как ранее сообщалось, пропавшего подростка ищут в Атырау. Житель Атырау спас пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    ДЧС Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
    Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    Девять домов сгорело при пожаре в Петропавловске
    40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров