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    Тело пропавшей девочки обнаружили в Кызылординской области

    7 Августа 2023, 16:10

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшей девочки обнаружили в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Сегодня в Кармакшинский районный отдел полиции поступило сообщение от жителя села Турмаганбет о пропаже 7-летней дочери.

    По словам отца, вечером 6 августа она вышла из дома и не вернулась. Родители и родственники девочки пытались найти ее самостоятельно. Однако после того, как поиски не дали результатов, обратились в полицию.

    Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. В поисках пропавшей был задействован весь личный состав Кармакшинского РОП, сотрудники ДЧС, акимата района, волонтеры. В общей сложности более 60 человек. Также в поиске использовались два дрона.

    Примерно в 13:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий на канале «Үбіс» обнаружен труп пропавшей девочки без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка утонула в канале.

    Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Происшествия МВД РК
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