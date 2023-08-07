Тело пропавшей девочки обнаружили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшей девочки обнаружили в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сегодня в Кармакшинский районный отдел полиции поступило сообщение от жителя села Турмаганбет о пропаже 7-летней дочери.

По словам отца, вечером 6 августа она вышла из дома и не вернулась. Родители и родственники девочки пытались найти ее самостоятельно. Однако после того, как поиски не дали результатов, обратились в полицию.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. В поисках пропавшей был задействован весь личный состав Кармакшинского РОП, сотрудники ДЧС, акимата района, волонтеры. В общей сложности более 60 человек. Также в поиске использовались два дрона.

Примерно в 13:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий на канале «Үбіс» обнаружен труп пропавшей девочки без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка утонула в канале.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.