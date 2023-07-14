Тело пропавшей девочки нашли в доме жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство». Сейчас полиция Туркестанской области проводит досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

«13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже её несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство». Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

По данным полиции, подозреваемый доставлен в Сарыагашского РОП и водворен под стражу. Все обстоятельства выясняются.

«На место происшествия выезжали руководство отдела полиции, заместитель районного прокурора и следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области», - добавила пресс-служба Туркестанской области.