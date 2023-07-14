РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:57, 14 Июль 2023 | GMT +6

    Тело пропавшей девочки нашли в доме жителя Туркестанской области

    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство». Сейчас полиция Туркестанской области проводит досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    «13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже её несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство». Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

    По данным полиции, подозреваемый доставлен в Сарыагашского РОП и водворен под стражу. Все обстоятельства выясняются.

    «На место происшествия выезжали руководство отдела полиции, заместитель районного прокурора и следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области», - добавила пресс-служба Туркестанской области.


    Теги:
    Общество Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!