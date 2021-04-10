Тело пропавшего накануне двухлетнего мальчика нашли в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области обнаружили тело двухлетнего мальчика, пропавшего накануне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВД РК.

«В полицию города Риддера вечером 9 апреля обратилась встревоженная многодетная мать. Она сообщила дежурному, что в 6 часов вечера ее младший сын, которому нет еще трех лет, вышел за ограду дома с братьями поиграть и уже два часа она вместе с соседями не может найти его. Как было установлено, дети вмести с матерью вышли на улицу. Мама отправилась в гости к соседке и наблюдала за своими ребятишками из окна. Через некоторое время она вышла и не смогла найти младшего ни на улице, ни дома. Дети тоже не заметили, когда и куда он пропал. Органами внутренних дел сразу же началась отработка жилого массива в районе, где играли дети, полицией проводился обход улиц и домов. На десяти прилегающих улицах было осмотрено более 50 домов. Изучено видео с ближайших камер, расположенных через 3 улицы на магазинах, однако информации, представляющей интерес в записях не обнаружено», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Как отметили в ведомстве, поиски продолжались всю ночь, в них участвовали более 80 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Национальной гвардии, спасатели, 3 кинологических расчета ДЧС и 135 волонтеров. К сожалению, служебные собаки не смогли найти след, так как шел дождь.

«Только в половине девятого утра, при прочесывании русла реки Быструха, сотрудниками криминальной полиции области приблизительно в 800 метрах от дома пропавшего, возле лежащего поперек реки дерева, был обнаружен труп ребенка. Министерство внутренних дел выражает соболезнование семье погибшего, а также благодарит волонтеров и всех неравнодушных, принявших участие в поисках мальчика. Вместе с тем, учитывая паводковую ситуацию в стране, полиция просит граждан быть осторожными и внимательными к детям, гуляющим на улицах, не оставлять малолетних и несовершеннолетних детей одних, особенно рядом с водоемами», - говорится в распространенном сообщении.