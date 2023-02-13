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    Тело погибшей под завалами в Турции Жанар Жаксыбековой доставлено в Талдыкорган

    13 Февраля 2023, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 10 февраля текущего года в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как гражданку РК Жанар Жаксыбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. Сегодня тело доставлено в город Талдыкорган.

    Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией «Pegasus» о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Турция Землетрясение Землетрясение в Турции
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