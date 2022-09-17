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    20:11, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тело мужчины нашли после пожара в частном доме в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мужчина погиб при пожаре в Караганде. Его тело обнаружили огнеборцы после тушения пламени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел вчера, 15 сентября. На пульт диспетчера в 00.00 поступил звонок о пожаре в жилом доме в переулке Бульварный. Огнеборцев вызвали соседи.

    «В переулке Бульварный произошло горение деревянной обрешетки кровли, перекрытия, оконных и дверных блоков жилого дома, также деревянных конструкций пристроенной хозпостройки на общей площади 120 кв. м., с последующим обрушением перекрытия на площади 70 кв. м. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    За прошедшие сутки 15 сентября подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 25 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения – 19, на проведение аварийно-спасательных работ – шесть, при этом спасено два человека.

    В городе Темиртау пожарные-спасатели, используя слесарный инструмент, открывали входные двери, в ходе проведения аварийно-спасательных работ спасены женщины 1945 и 1948 годов рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

    В городах Караганда и Темиртау произошло горение автомашин Lada Largus и Nissan Almera. Жертв и пострадавших нет. Предварительные причины пожара - короткое замыкание электропроводов и неисправность газовой аппаратуры автомобиля.


    Теги:
    Пожар Карагандинская область Происшествия Караганда Происшествия, ЧС для mail.ru
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