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    Тело младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области

    24 Октября 2022, 14:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе «Рождество - Донское» в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружен труп новорожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На место выехала следственно-оперативная группа.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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