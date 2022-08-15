Тело мальчика, упавшего с катера и утонувшего в Урале, обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело семилетнего мальчика, упавшего с катера и утонувшего в реке Урал, обнаружили в Атырау. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня во второй половине дня в пригородном поселке Кызылбалык на реке Урал сотрудниками департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мальчика. Ребенок, 2015 года рождения, 14 августа в 21:00 часов по неосторожности упал с катера, стоящего на берегу реки и утонул.

В поисковой операции были задействованы сотрудники департамент по ЧС Атырауской области, управление полиции, родственники, жители села Кызылбалык»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика.

ДЧС Атырауской области просит граждан присматривать за детьми, не оставлять их без присмотра на берегах рек.



