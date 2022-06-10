Тело мальчика с укусами животного нашли на стройке в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в жилом массиве Есет батыр нашли тело 12-летнего ребенка со множественными ранениями. Предположительно смерть мальчика наступила от укусов животного. Об инциденте рассказали представители акимата области на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел вчера на территории одного из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет батыр. Родители сообщили о пропаже сына ночью.

«Вчера на территории строящегося объекта в жилом массиве Есет батыр обнаружили тело 12-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Предварительно смерть наступила от укуса животного. По факту зарегистрировали уголовное дело, назначили ряд экспертиз», - сказал начальник местной полицейской службы Ардана Саймагамбетов.

Медэкспертиза займет 10-15 дней, после чего будет установлена точная причина смерти ребенка.

По словам А. Саймагамбетова с начала года от жителей данного жилого массива поступило 14 сообщений о нападении собак.

Как сообщил заместитель акима области Жаксыгали Иманкулова, работу с бродячими животными будут проводить согласно законодательства.

«В мае вступил в силу Закон об обращении с животными. Чтобы он действовал, необходимо было принять нормативные подзаконные акты, которые вступят в силу через 60 дней, то есть после 18 июля. На сегодняшний день это связывает нас. Для проведения работ по отлову бродячих животных необходимо выделение финансовых средств. Деньги должны выделить из местного бюджета и положить на определенный счет, чего еще не было. Согласно правилам будет проводиться отлов и содержание бродячих животных на 12 дней, затем стерилизация, и мы должны отпустить на волю животных. Если среди них будут агрессивные, их будем умерщвлять», - сказал Ж. Иманкулов.

На сегодняшний день ветеринарной станцией проводится работа по умерщвлению агрессивных и опасных животных.

«Если животное угрожает жизни людей, то к нему применяются методы умерщвления. Согласно статье 15 Закона об обращении с бродячими животными, с 25 мая ветстанция проводит работу по инициативе от жителей и участковых. Если до принятия Закона об обращении с бродячими животными в день отстреливали 100 голов животных, то с 25 мая по 10 июня было умерщвлено 274 животных», - сказал Ж. Иманкулов.



