Тело курсанта обнаружили в общежитии Академии КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курсант Академии КНБ совершил суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка», - говорится в распространенном сообщении КНБ.



