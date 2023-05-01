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    Тело курсанта обнаружили в общежитии Академии КНБ

    1 Мая 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курсант Академии КНБ совершил суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка», - говорится в распространенном сообщении КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия КНБ
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