Тело гражданина Таджикистана найдено в автобусе на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Тело 63-летнего гражданина Таджикистана найдено сегодня утром в автобусе на трассе в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

«5 ноября в 6 часов 40 минут в трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» сотрудниками дорожно-патрульной службы было доставлено тело 63-летнего гражданина Таджикистана Хучамурода Баёнова. Причина смерти устанавливается», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Внешних признаков насильственной смерти нет.

Со слов сотрудников ДПС, мужчина находился в обогреваемом автобусе, который стоял на трассе в сторону поселка Иргиз в 20 км от медико-спасательного пункта. Автобус возвращался из России в Таджикистан.

Как известно, 3 ноября в Актюбинской области в результате непогоды и низкой температуры в снежных заторах в Иргизском районе образовалось скопление около 200 автомашин, в том числе автобуса с 16 гражданами Таджикистана. 132 человека было эвакуированы в близлежащие кафе.