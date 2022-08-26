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    Тело девушки обнаружили у высотного здания в Талдыкоргане

    26 Августа 2022 10:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вечером 25 августа в Талдыкоргане на окраине микрорайона Восточный, у высотного недостроенного здания, было обнаружено тело молодой девушки, которая оказалась 23-летней местной жительницей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Предположительно, девушка покончила собой, сбросившись с большой высоты. Обстоятельства и причины, побудившие ее к суициду, устанавливаются. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».


    Фото: polisia.kz
    Алматинская область Происшествия МВД РК Талдыкорган
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