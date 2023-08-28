Тело девушки обнаружили грибники в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Тело девушки найдено вблизи села Архиповка в Костанайской области. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 августа в 17.00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили девушку, которая, по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством. В настоящее время полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства»,- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

По данным региональных СМИ, в сети распространяется видео с места, где найдено тело. Здесь же автомобиль, предположительно погибшей, а также детское сиденье внутри авто.

Сейчас, по данным ведомства, проводятся следственные действия, назначены экспертизы.