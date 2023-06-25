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    Тело без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли в реке Кылшыкты

    25 Июня 2023, 11:42

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Через пять дней после исчезновения тело пропавшего заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района Турара Дуйсембина было найдено в реке Кылшыкты города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, тело коллеги стражи порядка обнаружили в реке Кылшыкты 25 июня.

    «25 июня в 09.15 часов утра при проведении розыскных мероприятий в реке Кылшыкты и ее окрестностях тело было найдено в котловане глубиной около двух метров. В ходе первоначального осмотра признаков насильственной смерти не установлено. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили в ведомстве.

    Напомним, заявление о безвестном исчезновении заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района поступило в полицию 23 июня. По словам супруги, мужчина 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Мужчина находился в очередном трудовом отпуске.

    После поступления заявления были организованы поисковые мероприятия, в которых приняли участие полицейские, военнослужащие и волонтеры.

    «Руководство и личный состав департамента полиции выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной своего коллеги, подполковника полиции Дуйсембина Турара Тураровича», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия
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