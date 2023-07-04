Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Тело без головы обнаружили в отеле в Японии

    4 Июля 2023, 19:26

    САППОРО. КАЗИНФОРМ - Обезглавленное тело мужчины было найдено в отеле в Саппоро на острове Хоккайдо в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Местная полиция продолжает поиски человека, которого видели входящим в комнату жертвы.

    Жертву обнаружили в номере отеля без одежды, и полиция считает, что и голова, и одежда были забраны злоумышленником, чтобы предотвратить опознание тела.

    Жертва, чье тело было найдено в воскресенье, остается неопознанной.

    Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали, как двое вошли в номер около 22:50 по местному времени в субботу, 1 июля. А вот из номера вышел уже только один человек в 2 часа ночи в воскресенье с чемоданом.

    Покинувший номер отеля человек был небольшого роста, на нем была шляпа с большими полями и женская одежда.

    Вскрытие показало, что причиной смерти жертвы стал геморрагический шок, а после смерти ему отрубили голову. Полиция подозревает, что мужчина был убит в ванной комнате, где его тело обнаружил сотрудник в воскресенье днем.

    В воскресенье мужчина, проживающий по соседству с отелем, выразил шок, заявив: «Я живу в этом районе около 15 лет, но никогда не слышал о подобном».

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Япония Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк
    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк
    В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы
    Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города