Тело без головы обнаружили в отеле в Японии

САППОРО. КАЗИНФОРМ - Обезглавленное тело мужчины было найдено в отеле в Саппоро на острове Хоккайдо в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Местная полиция продолжает поиски человека, которого видели входящим в комнату жертвы.

Жертву обнаружили в номере отеля без одежды, и полиция считает, что и голова, и одежда были забраны злоумышленником, чтобы предотвратить опознание тела.

Жертва, чье тело было найдено в воскресенье, остается неопознанной.

Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали, как двое вошли в номер около 22:50 по местному времени в субботу, 1 июля. А вот из номера вышел уже только один человек в 2 часа ночи в воскресенье с чемоданом.

Покинувший номер отеля человек был небольшого роста, на нем была шляпа с большими полями и женская одежда.

Вскрытие показало, что причиной смерти жертвы стал геморрагический шок, а после смерти ему отрубили голову. Полиция подозревает, что мужчина был убит в ванной комнате, где его тело обнаружил сотрудник в воскресенье днем.

В воскресенье мужчина, проживающий по соседству с отелем, выразил шок, заявив: «Я живу в этом районе около 15 лет, но никогда не слышал о подобном».