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    Тело 6-летнего мальчика нашли в септике в Косшы

    27 Августа 2022 17:00

    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Косшы в яме для сточных вод (септик) обнаружено тело 6-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 26 августа около 21:30 в управление полиции города Косшы обратился местный житель, который сообщил, что два часа назад пропал 6-летний сын, который играл во дворе дома.

    «По указанному адресу выехало руководство, личный состав и следственно-оперативная группа Управления полиции города Косшы. В ходе поисковых работ тело ребенка было обнаружено в яме для сточных вод. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования трагедии назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в ведомстве.


    Автор:

    Серик Сабеков

    МВД РК Косшы
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