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    Тело 18-летней артистки цирка нашли в Сатпаеве

    7 Ноября 2022, 17:27

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве нашли тело 18-летней девушки, которая находилась в городе с гастролями цирка «Шапито», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции предполагают, что Мария Кацун совершила суицид. Однако близкие девушки не верят в эту версию. Об этом они пишут в Facebook .

    По словам знакомых, девушка всегда придерживалась здорового образа жизни, занималась спортом, всегда мечтала выступать в цирке.

    Мария была выпускницей детского дома. Училась в эстрадно-цирковом училище, летом подписала договор на производственную практику с алматинским цирком «Шапито». На момент трагедии цирк находился на гастролях в городе Сатпаеве.

    «По данному факту отделом полиции Сатпаева начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет приятно процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауского района.

    Фото: facebook.com/ Маша Кацун

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия
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