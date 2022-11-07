Тело 18-летней артистки цирка нашли в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве нашли тело 18-летней девушки, которая находилась в городе с гастролями цирка «Шапито», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции предполагают, что Мария Кацун совершила суицид. Однако близкие девушки не верят в эту версию. Об этом они пишут в Facebook .

По словам знакомых, девушка всегда придерживалась здорового образа жизни, занималась спортом, всегда мечтала выступать в цирке.

Мария была выпускницей детского дома. Училась в эстрадно-цирковом училище, летом подписала договор на производственную практику с алматинским цирком «Шапито». На момент трагедии цирк находился на гастролях в городе Сатпаеве.

«По данному факту отделом полиции Сатпаева начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «доведение до самоубийства». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет приятно процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауского района.

Фото: facebook.com/ Маша Кацун