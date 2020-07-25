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    Телевизоры и одежду передали Кокшетаускому центру социальной адаптации сотрудники ДУИС

    25 Июля 2020, 23:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетауском городском центре социальной адаптации проживает порядка 40 человек, которые, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, оказались на улице, не имея крыши над головой, утратив связь с родными, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня, в условиях вирусной пандемии, многие из них остались и без работы. Сотрудники службы пробации Департамента УИС по Акмолинской области, узнав в частном порядке о том, что жильцы центра адаптации нуждаются в элементарном – одежде, средствах личной гигиены и другом, решили безвозмездно помочь. «Посоветовались и решили собрать кто, что сможет», -говорит Ксения Сафина, специалист отдела пробации ДУИС.

    Гульжанат Садвакасова, и.о. руководителя Центра, встретила гостей в погонах с улыбкой и признательностью в глазах. «Спасибо большое за поддержку и понимание, - смущаясь, говорит Гульжана Медельхановна, - это помощь для нас, наших постояльцев, очень большое подспорье. Каждый из этих людей, кто нашел в нашем центре временный приют, находится в тяжелой жизненной ситуации и только благодаря таким неравнодушным, мы вместе сможем поддержать человека, не дать ему опустить руки, потерять веру, в первую очередь в себя».​ ​ ​

    Акмолинские сотрудники ДУИС передали Кокшетаускому центру адаптации два телевизора, художественную литературу,​ сезонные мужские и женские вещи. ​ ​

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Благотворительность
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