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    Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

    14 Июля 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиовещание будет временно прервано 21 июля из-за профилактических работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    «21 июля 2021 года с 03.00 утра до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении МИОР.

    АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

    Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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    Связь, ТВ, IT
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