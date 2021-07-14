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Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

14 Июля 2021, 11:10
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиовещание будет временно прервано 21 июля из-за профилактических работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

«21 июля 2021 года с 03.00 утра до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении МИОР.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.


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