Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиовещание будет временно прервано 21 июля из-за профилактических работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

«21 июля 2021 года с 03.00 утра до 17.00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении МИОР.