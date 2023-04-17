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    Телевидение и радио в Казахстане отключат 21 апреля

    17 Апреля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане телевидение и радио временно отключат. 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает МИА «Казинформ».

    В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

    АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

    Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

    В прошлый раз ТВ отключали 18 января.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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