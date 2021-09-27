Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Телевидение будет всегда – Ерлан Бекхожин

    27 Сентября 2021, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин поделился мнением касательно будущего телевидения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Телевидение, как социально-культурное явление, будет всегда. Родилось новое поколение цифрового мира, и технологии создали новые возможности доставки контента. И как говорят последние исследования, если человек занят умственным трудом, то половину своего рабочего времени он проводит в глобальной сети. Потому что это удобно», - сказал Ерлан Бекхожин в рамках Astana Media Week.

    По его словам, человек хочет смотреть программы и фильмы тогда, когда ему удобно и где удобно.

    «У телевизора осталось только взрослое поколение, которое привыкло следить за сеткой – им тоже это удобно, это их привычка. Социальные сети дают аудитории самой решать, что, где и когда смотреть. Контент в интернете не зависит от гаджета – это может быть и телефон, и планшет, и компьютер, и телевизор с выходом в сеть. Кроме того, аудитория начинает понимать, что она становится значимой в сети», - отметил спикер.

    «Раньше мы вели аудиторию, теперь аудитория ведет нас, а мы максимально пытаемся удовлетворить ее запросы и требования. Не знаю, насколько это правильно. Думаю, это последствия того, что все мы стали рейтинговыми наркоманами. Получается, что аудитория диктует моду на жанры», - заключил Е. Бекхожин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СМИ Связь, ТВ, IT Общество МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам