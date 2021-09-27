Телевидение будет всегда – Ерлан Бекхожин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин поделился мнением касательно будущего телевидения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телевидение, как социально-культурное явление, будет всегда. Родилось новое поколение цифрового мира, и технологии создали новые возможности доставки контента. И как говорят последние исследования, если человек занят умственным трудом, то половину своего рабочего времени он проводит в глобальной сети. Потому что это удобно», - сказал Ерлан Бекхожин в рамках Astana Media Week.

По его словам, человек хочет смотреть программы и фильмы тогда, когда ему удобно и где удобно.

«У телевизора осталось только взрослое поколение, которое привыкло следить за сеткой – им тоже это удобно, это их привычка. Социальные сети дают аудитории самой решать, что, где и когда смотреть. Контент в интернете не зависит от гаджета – это может быть и телефон, и планшет, и компьютер, и телевизор с выходом в сеть. Кроме того, аудитория начинает понимать, что она становится значимой в сети», - отметил спикер.

«Раньше мы вели аудиторию, теперь аудитория ведет нас, а мы максимально пытаемся удовлетворить ее запросы и требования. Не знаю, насколько это правильно. Думаю, это последствия того, что все мы стали рейтинговыми наркоманами. Получается, что аудитория диктует моду на жанры», - заключил Е. Бекхожин.